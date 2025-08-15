Как воронежцам провести предстоящие выходные

16 августа.
Никитинский театр.
18:00 | «Двенадцатая ночь» | 12+
Театр «Кот».
16:00 | «Бог войны» | 14+
19:00 | «Кафе “Отчаяние”» | 16+
Кольцовский сквер.
18:00 | Концерт Музыкально-литературного лектория | 6+
Воронежский областной художественный музей имени И. Н. Крамского.
Выставка к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне «Эвакуация музея» | 0+
Выставка Дарьи Кириченко «Игра в тишину» | 0+
Выставка Игоря Скорикова «Между светом и тенью» | 0+
Выставка «Возрожденная коллекция» | 0+
Зелёный театр.
20:00 | Концерт Вадима Самойлова. Агата Кристи. 60 лет | 12+
Дворцовый комплекс Ольденбургских.
14:00 | Дворцовый weekend | 0+
Воронежский океанариум.
12:00 | Программа с кормлением осьминога «Глубоководное погружение» | 0+
14:00 | Экскурсия для всей семьи «Жизнь под водой» | 0+
Музей-заповедник «Костёнки».
10:00 | Осмотр постоянной экспозиции музея | 6+
10:00 | Выставка «Почему я человек» | 6+
10:00 | Аудиоэкскурсия по постоянной экспозиции музея | 6+
10:00, 16:00 | Музейная программа «Археология под палящим солнцем» | 6+
12:00 | Мастер-класс «Пещерный лев» | 6+
14:00 | Музейная программа «Археология: от раскопок до музея» | 12+
15:00 | Театрализованная экскурсия «Оживший каменный век» | 6+
Музей-заповедник «Дивногорье».
10:00, 12:00, 14:00, 16:00 | Экскурсия «Летопись Дивногорья» | 0+
17 августа.
Театр «Кот».
13:00 | «Интуиция» | 16+
18:00 | «Имя» | 16+
Кольцовский сквер.
18:00 | Ансамбль «Воронежские солисты» | 6+
Воронежский областной художественный музей имени И. Н. Крамского.
Выставка к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне «Эвакуация музея» | 0+
Выставка Дарьи Кириченко «Игра в тишину» | 0+
Выставка Игоря Скорикова «Между светом и тенью» | 0+
Выставка «Возрожденная коллекция» | 0+
Зелёный театр.
20:00 | Концерт Алексея Архиповского | 6+
Дворцовый комплекс Ольденбургских.
14:00 | Дворцовый weekend | 0+
17:00 | Музейная программа «Органная музыка во Дворце» | 0+
Воронежский океанариум.
10:30 | Экскурс с кормлением «Стильные пингвины» | 0+
13:00 | Интерактивная программа с мастер-классом «Секреты земноводных» | 0+
Музей-заповедник «Костёнки».
10:00 | Осмотр постоянной экспозиции музея | 6+
10:00 | Кураторская экскурсия по выставке «Почему я человек» | 6+
10:00 | Аудиоэкскурсия по постоянной экспозиции музея | 6+
10:00, 16:00 | Музейная программа «Археология под палящим солнцем» | 6+
12:00 | Пешая экскурсия «Костенки без палеолита» | 6+
15:00 | Театрализованная экскурсия «Оживший каменный век» | 6+
Музей-заповедник «Дивногорье».
10:00, 12:00, 14:00, 16:00 | Экскурсия «Летопись Дивногорья» | 0+