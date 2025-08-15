Полиция Алматы напомнила горожанам об опасной «игрушке» для детей

«Особо обращаемся к родителям: не допускайте детей к управлению электросамокатами — это опасно для их жизни и здоровья. За ненадлежащий контроль за несовершеннолетними законом предусмотрена административная ответственность. Призываем всех пользователей строго соблюдать правила, уважать пешеходов и способствовать безопасности на улицах Алматы», — отметил Тимур Ногайбаев.