Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полиция Алматы напомнила горожанам об опасной «игрушке» для детей

Заместитель начальника Управления местной полицейской службы (УМПС) Департамента полиции (ДП) Алматы Тимур Ногайбаев призвал пользователей электросамокатов к ответственности, сообщает Zakon.kz.

Источник: Полиция Алматы

Спикер особо обратился к родителям, которым напомнил, что электросамокаты — это опасная «игрушка» для детей.

«Особо обращаемся к родителям: не допускайте детей к управлению электросамокатами — это опасно для их жизни и здоровья. За ненадлежащий контроль за несовершеннолетними законом предусмотрена административная ответственность. Призываем всех пользователей строго соблюдать правила, уважать пешеходов и способствовать безопасности на улицах Алматы», — отметил Тимур Ногайбаев.

По его данным, в Алматы фиксируется рост нарушений, связанных с использованием электросамокатов.

Этот вид транспорта требует внимательного и ответственного отношения со стороны владельцев, ведь беспорядочная парковка и нарушение правил эксплуатации создают угрозу пешеходам, особенно детям.

Замначальника УМПС подчеркнул, что полицейские совместно с мобильными группами регулярно патрулируют город.

При выявлении случаев препятствия движению пешеходов или транспорта, а также парковки электросамокатов на тротуарах и проезжей части, нарушители привлекаются к ответственности.

Ранее Министерство внутренних дел Казахстана обратилось к гражданам, которых предупредило о схемах наркобизнеса с участием дропперов.