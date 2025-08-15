В Московском зоопарке отпразднуют день рождения панды Катюши

Отмечается, что в эти дни пройдет экскурсия «Гости из Поднебесной», посвященная животным, обитающим на территории Китая, пройдет мероприятие «Игра про панд», где надо будет пройти поле с лабиринтами и выполнить различные задания. Каждый день с 12.00 до 16.00 на круге катания (старая территория зоопарка) будут проходить мастер-классы. Узнать больше о пандах Диндин, Жуи и Катюше, звездах Московского зоопарка, можно во время бесед с кипером, которые пройдут у павильона «Фауна Китая» с 18 по 23 августа с 13.00 до 13.30.