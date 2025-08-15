Дом быта выставили на торги в Ростовской области за 10,7 млн рублей

В Константиновске Ростовской области за 10,7 млн рублей без НДС решили продать здание Дома быта на улице Карташова. Аукцион состоится уже в сентябре. Соответствующая информация указана на сайте «ГИС Торги».
Организатором торгов выступает администрация Константиновского района. На продажу выставлено кирпичное здание 1907 года площадью 997,9 кв. метра. Постройка имеет три этажа, в том числе, один подземный. Сам объект расположен на участке размером 1121 кв. метр.
Покупатель сможет открыть по своему желанию пошивочное ателье и мастерские, прачечные, химчистку, парикмахерские, косметические салоны или магазины.
Заявки на участие в аукционе будут принимать до 5 сентября. Торги пройдут 10 сентября 2025 года. Добавим, решение о продаже принято на основании постановления Собрания депутатов Константиновского района от 12 мая 2025 года.
