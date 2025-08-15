Ричмонд
До +33°С ожидается в Беларуси 16 августа

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 16 августа в некоторых районах температура воздуха достигнет 33 градусов жары, в связи с чем в Брестской области объявлен оранжевый уровень опасности. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Источник: Freepik

В субботу ночью ожидается небольшая, днем переменная облачность. Ночью будет преимущественно без осадков. Утром и днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер прогнозируется южный, днем с переходом на северо-западный 3−8 м/с, днем с порывами до 14 м/с, в отдельных районах 15−18 м/с.

Температура воздуха ночью составит 9−15 градусов тепла, местами — плюс 7−8 градусов, в западных районах — 16−18 градусов выше нуля. Днем будет 23−29 градусов жары, местами, а по Брестской области во многих районах, — плюс 30−33 градуса.