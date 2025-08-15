До +33°С ожидается в Беларуси 16 августа

В субботу ночью ожидается небольшая, днем переменная облачность. Ночью будет преимущественно без осадков. Утром и днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер прогнозируется южный, днем с переходом на северо-западный 3−8 м/с, днем с порывами до 14 м/с, в отдельных районах 15−18 м/с.