В Иркутской области система-112 приняла 10 миллионов экстренных вызовов

В Иркутской области зафиксирован десятимиллионный звонок в Систему-112. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве региона, такого количества обращений набралось за девять лет работы службы экстренной помощи. Только за последнюю неделю (с 8 по 14 августа 2025 года) поступило 21 370 вызовов, 24 человека получили психологическую поддержку по телефону.