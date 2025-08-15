В Иркутской области система-112 приняла 10 миллионов экстренных вызовов

В Иркутской области зафиксирован десятимиллионный звонок в Систему-112. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве региона, такого количества обращений набралось за девять лет работы службы экстренной помощи. Только за последнюю неделю (с 8 по 14 августа 2025 года) поступило 21 370 вызовов, 24 человека получили психологическую поддержку по телефону.
Экстренная линия 112 работает без перебоев благодаря двухуровневой системе: звонки принимают как местные диспетчерские центры, так и областное учреждение «Безопасный регион». По этому номеру можно вызвать все оперативные службы: пожарных, полицию, скорую, аварийную газовую службу и антитеррор.
— 112 создан для экстренных случаев, когда есть угроза жизни или здоровью. Для других вопросов работает Единый контакт-центр правительства области по номеру 122, — пояснил министр цифрового развития и связи региона Александр Селедцов.
Если звонки не удается принять на местном уровне, они автоматически переадресуются в «Безопасный регион». Эта служба также принимает сообщения с телефонов без сим-карт, смс-обращения.
