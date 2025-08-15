Больше 210 зданий остались без света в поселке Хабаровского края

14 августа в поселке Кенада Ванинского района произошло аварийное отключение электроэнергии, затронувшее 216 жилых домов, школу и детский сад. Инцидент зафиксирован единой дежурной диспетчерской службой, причины аварии пока устанавливаются. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Прокуратура Ванинского района организовала проверку соблюдения законодательства при эксплуатации электросетей. Надзорное ведомство также контролирует ход аварийно-восстановительных работ, чтобы обеспечить скорейшее возобновление энергоснабжения социально значимых объектов.
Вопросы надежности работы энергосистемы в отдаленных населенных пунктах остаются на особом контроле надзорных органов. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее в нескольких районах Хабаровского края произошли перебои с электричеством. Без света остались жилые дома в Хабаровске и районе имени Лазо.