Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Женщины в России стали чаще смотреть криминальные драмы и триллеры

Клинический психолог и кинотерапевт Ирина Гросс пояснила, что просмотр криминальных драм может помогать женщинам справляться с тревогой и ощущать контроль над ситуацией.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Девушка в очках, белой кофте и джинсах сидит на диване, улыбается и переключает телевизор пультом
Источник: Freepik.com

Женщины на 32% чаще стали смотреть криминальные драмы и триллеры по сравнению с прошлым годом. Данные приводит для ТАСС онлайн-кинотеатр Kion, проведший исследование женской аудитории за январь-июль 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024-го.

Как отметили в пресс-службе платформы, среднее время просмотра на один тайтл выросло на 20%, а наиболее востребованными жанрами стали детектив, триллер, психологическая драма с криминальным элементом, криминал и драма. Исследование охватывало женщин разных возрастных сегментов: 18−24, 25−34, 35−44, 45−54 и 55−64 года.

Самыми популярными картинами в этих жанрах стали российские и зарубежные проекты: «Хрустальный» с Антоном Васильевым и Николаем Шрайбером, «Тайга» с Григорием Чабаном и Дарьей Екамасовой, «Хирург» с Сергеем Гилевым и Мариной Ворожищевой, «Опасный» с Кириллом Полухиным и Романом Агеевым, а также турецкий сериал «Семья».

По словам психолога, современные криминальные драмы ломают традиционные стереотипы. Женские персонажи перестают быть только подругами главного героя и превращаются в сильных, самостоятельных детективов или сложных антигероинь. Мужские роли становятся же более многогранными и уязвимыми. Это, по мнению эксперта, отражает рост популярности жанра среди женской аудитории.