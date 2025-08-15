Женщины в России стали чаще смотреть криминальные драмы и триллеры

Женщины на 32% чаще стали смотреть криминальные драмы и триллеры по сравнению с прошлым годом. Данные приводит для ТАСС онлайн-кинотеатр Kion, проведший исследование женской аудитории за январь-июль 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024-го.
Как отметили в пресс-службе платформы, среднее время просмотра на один тайтл выросло на 20%, а наиболее востребованными жанрами стали детектив, триллер, психологическая драма с криминальным элементом, криминал и драма. Исследование охватывало женщин разных возрастных сегментов: 18−24, 25−34, 35−44, 45−54 и 55−64 года.
Самыми популярными картинами в этих жанрах стали российские и зарубежные проекты: «Хрустальный» с Антоном Васильевым и Николаем Шрайбером, «Тайга» с Григорием Чабаном и Дарьей Екамасовой, «Хирург» с Сергеем Гилевым и Мариной Ворожищевой, «Опасный» с Кириллом Полухиным и Романом Агеевым, а также турецкий сериал «Семья».
По словам психолога, современные криминальные драмы ломают традиционные стереотипы. Женские персонажи перестают быть только подругами главного героя и превращаются в сильных, самостоятельных детективов или сложных антигероинь. Мужские роли становятся же более многогранными и уязвимыми. Это, по мнению эксперта, отражает рост популярности жанра среди женской аудитории.