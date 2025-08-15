Передал права на ввезенный электромобиль россиянину — придется уплатить все пошлины и налоги. Таможенники сказали о правилах ввоза электромобилей в Беларусь

Государственный таможенный комитет напомнил порядок ввоза в Беларусь электромобилей с освобождением от уплаты платежей.
До конца 2025 года физлица могут ввозить для себя электромобили с освобождением от уплаты таможенных пошлин и налогов. А если электромобиль не старше 5 лет, то и ставка НДС будет нулевой.
«Однако льгота предоставляется только при одновременном наличии гражданства Беларуси и постоянного места жительства в нашей стране», — подчеркнули в Таможенном комитете и отметили, что нельзя передавать никакие права на электромобиль гражданам России или людям, постоянно живущим в России.
В противном случае продавец будет обязан уплатить пошлины и налоги.
«Такое ограничение действуют в течении трех лет с момента регистрации пассажирской таможенной декларации», — подчеркнули в Таможенном комитете.
Кроме того, таможенники имеют право проводить контроль в течение трех лет с момента выпуска электромобиля в свободное обращение и в случае выявления несоблюдения установленных условий обязать уплатить требуемые платежи.
Конечно, человек может выпустить в свободное обращение ввезенный электромобиль, но предварительно ему надо заплатить утилизационный сбор, таможенный сбор за совершение таможенных операций в размере 120 рублей, а также совокупный таможенный платеж.
