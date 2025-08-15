В Башкирии подорожала свинина

На минувшей неделе в Башкирии зафиксирован рост стоимости трех популярных товаров повседневного спроса. Согласно данным Башстата за период с 4 по 11 августа, наиболее существенно увеличилась цена на свинину.
Килограмм свиного мяса прибавил в цене 1,5%, достигнув средней отметки в 341 рубль 69 копеек. На втором месте по темпам роста оказались макаронные изделия из муки высшего сорта, подорожавшие на 1,16% до 84 рублей 72 копеек за килограмм.
Неожиданностью стало попадание в тройку лидеров подорожания свежих огурцов. Цена на этот овощ выросла на 1,09%, составив в среднем 87 рублей 29 копеек за килограмм.
При этом стоимость других товаров из потребительской корзины либо осталась практически неизменной, либо демонстрировала незначительное снижение.
