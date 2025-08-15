Ричмонд
Компания в Китае награждает сотрудников за потерю веса

Челлендж вызвал большой интерес в китайских соцсетях. Публикации о нем собрали миллионы просмотров, а пользователи в комментариях писали, что хотели бы видеть такие акции у своих работодателей.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Полная азиатка в бежевой кофте с предвкушением смотрит на тарелку чипсов в собственных руках
Источник: Freepik

Китайский производитель камер Insta360 организовал необычный корпоративный челлендж «Похудей и заработай». За каждые сброшенные 500 граммов участник получал 500 юаней — около 5500 рублей. Однако если вес возвращался, штраф составлял 800 юаней — около 8800 рублей — за те же 500 граммов.

По информации компании, к программе присоединились 99 сотрудников. За время акции они в сумме сбросили 950 килограммов и получили около миллиона юаней — примерно 11 миллионов рублей.

Руководство утверждает, что цель инициативы — формирование здоровых привычек и позитивного отношения к жизни и работе.

Подобная практика уже встречалась в стране. В феврале 2024 года производитель пищевых добавок Wonderlab провел месячный конкурс по снижению веса. В нем участвовали 224 сотрудника, которые суммарно похудели на 750 килограммов и разделили призовой фонд. Рекордсмен сбросил 16,4 килограмма и получил 7600 юаней — около 85 000 рублей.

Такие программы вписываются в общенациональную стратегию. В июне 2024 года Национальная комиссия здравоохранения КНР запустила трехлетний план по популяризации научных методов контроля веса и борьбе с ожирением.

Эксперты предупреждают, что подобные инициативы требуют осторожности. Как пишут на портале City News Service, при всех плюсах работодатель обязан защищать персональные данные сотрудников и избегать чрезмерного давления с помощью штрафов.