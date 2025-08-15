Компания в Китае награждает сотрудников за потерю веса

Подобная практика уже встречалась в стране. В феврале 2024 года производитель пищевых добавок Wonderlab провел месячный конкурс по снижению веса. В нем участвовали 224 сотрудника, которые суммарно похудели на 750 килограммов и разделили призовой фонд. Рекордсмен сбросил 16,4 килограмма и получил 7600 юаней — около 85 000 рублей.