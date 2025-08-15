От несчастных случаев до родов: как работает скорая во Владивостоке

В столице Приморского края продолжается неустанная работа медицинских работников. Сотрудники Владивостокской станции скорой помощи демонстрируют впечатляющие результаты своей деятельности. За отчётный период они совершили 2364 выезда к пациентам, из которых 756 были экстренными случаями, а 1608 — неотложными обращениями. К сожалению, в 381 случае медики столкнулись с отказами пациентов или их отсутствием по месту вызова. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на Telegram-канал «Владивостокская скорая».