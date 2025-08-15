От несчастных случаев до родов: как работает скорая во Владивостоке

В столице Приморского края продолжается неустанная работа медицинских работников. Сотрудники Владивостокской станции скорой помощи демонстрируют впечатляющие результаты своей деятельности. За отчётный период они совершили 2364 выезда к пациентам, из которых 756 были экстренными случаями, а 1608 — неотложными обращениями. К сожалению, в 381 случае медики столкнулись с отказами пациентов или их отсутствием по месту вызова. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на Telegram-канал «Владивостокская скорая».
Важную роль в системе экстренной помощи играет Территориальный центр медицины катастроф. За неделю его сотрудники совершили 11 вылетов на вертолётах санитарной авиации и 7 выездов на реанимобилях по всему Приморскому краю, оказывая помощь в самых отдалённых районах.
Анализ обращений показал, что чаще всего медики выезжали на несчастные случаи — таких вызовов было 248. Значительное количество обращений связано с острыми нарушениями мозгового кровообращения — 54 случая. Также врачи оказывали помощь при остром коронарном синдроме — 44 обращения. В 28 случаях медики выезжали на места дорожно-транспортных происшествий, а 21 раз помогали появиться на свет новым гражданам.
