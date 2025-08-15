Омский минздрав назвал срок окончания ремонта поликлиники в Старом Кировске

Масштабный ремонт в здании поликлиники на улице 12 декабря омский минздрав обещает закончить во второй месяц осени. Обнадеживающую информацию опубликовал сегодня, 15 августа, телеграм-канал «Минздрав Омской области».
«Рабочие заканчивают приводить в порядок помещения правого крыла третьего этажа поликлиники. Уже заменены электрические сети, завершены отделочные работы в кабинетах и коридорах. В конце августа рабочие начнут ремонтировать лестничные марши и помещения третьего этажа центральной части здания. Завершение капремонта запланировано на октябрь этого года», — говорится в сообщении телеграм-канала.
Также ведомство указало сумму, выделенную на ремонт этого учебного учреждения — 20 миллионов рублей, и уверило, что качество работ контролируется в ежедневном режиме.