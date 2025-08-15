Омский минздрав назвал срок окончания ремонта поликлиники в Старом Кировске

«Рабочие заканчивают приводить в порядок помещения правого крыла третьего этажа поликлиники. Уже заменены электрические сети, завершены отделочные работы в кабинетах и коридорах. В конце августа рабочие начнут ремонтировать лестничные марши и помещения третьего этажа центральной части здания. Завершение капремонта запланировано на октябрь этого года», — говорится в сообщении телеграм-канала.