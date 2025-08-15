Из Чехии во Владивосток приехали путешественники на ретро-авто

Чешские путешественники на ретро-автомобилях преодолели 14 000 км до Владивостока. Они взяли раритетные автомобили и отправились в Приморье.
Необычное зрелище наблюдали на дорогах Владивостока на этой неделе. Четверо мужчин из Чехии прибыли сюда, проделав путь в 14 000 километров на чехословацких трициклах «Велорекс», возраст которых превышает полвека.
Сейчас путешественники обосновались в палатках на берегу моря и размышляют о дальнейшем маршруте в Японию, что представляет собой для них непростую задачу.
Мартин Йиричек, Штепан и Ян Куделка, а также Томаш Киселы родом из Чехии, проживают в деревне недалеко от города Словице. С 2023 года они начали свои совместные путешествия по миру. Их выбор транспортного средства — «Велорексы», чехословацкие трициклы, выпуск которых был прекращен в 1971 году. Возраст обеих машин — более 50 лет.