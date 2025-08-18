Бангкок признали лучшим городом мира для молодежи

Четвертую строчку занял Нью-Йорк, который молодежь чаще всего описывала как захватывающий, а пятую — Копенгаген, получивший высокие оценки за дружелюбную атмосферу и возможности для знакомств. В десятку также вошли Барселона, Эдинбург, Мехико, Лондон и Шанхай.