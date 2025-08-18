Бангкок признали лучшим городом мира для молодежи

Первое место занял Бангкок. Молодые горожане отметили его доступность, атмосферу для знакомств и высокий уровень счастья. Второе место получил Мельбурн, который 96% респондентов назвали городом с богатой культурой и высоким качеством жизни. На третьей позиции оказался Кейптаун, впечатлив красотой природы и невысокими ценами на вечерние развлечения.
Четвертую строчку занял Нью-Йорк, который молодежь чаще всего описывала как захватывающий, а пятую — Копенгаген, получивший высокие оценки за дружелюбную атмосферу и возможности для знакомств. В десятку также вошли Барселона, Эдинбург, Мехико, Лондон и Шанхай.
Как пишут в журнале Time Out, предпочтения молодежи смещены в сторону городов с доступными ценами, яркой культурой и открытой социальной средой. Многие из лидеров рейтинга совпали с итогами многонационального опроса, однако расстановка сил изменилась. Например, Кейптаун, ранее признанный лучшим городом мира, уступил позиции более доступным для жизни мегаполисам.