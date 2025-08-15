Яковенко рассказал, чем грозит отсутствие суверенитета при развитии ИИ

«США и Китай тратят на эти цели несоизмеримо большие ресурсы, чем Россия. А вот содержание для нас открывает более широкое поле для конкуренции, поскольку для ИИ практически не существует языковых барьеров. Особое преимущество России здесь заключается в наличии мощной научной школы, прежде всего физико-математической. Советская и российская традиции в фундаментальных науках признаны во всем мире и по сей день остаются значимым интеллектуальным капиталом нашей страны. Этот потенциал может использоваться при развитии собственных ИИ-моделей, способных не просто воспроизводить западные шаблоны, но формировать самостоятельную систему знаний и смыслов, основанную на отечественном научном и культурном наследии», — отметил дипломат.