В Иркутске готовятся принять более 8 тысяч первоклассников

Родители еще могут успеть подать заявление на зачисление ребенка в первый класс. Сделать это можно двумя способами: при личном визите в школу или через портал «Госуслуги». Для оформления заявления понадобятся полные данные ребенка (ФИО, дата и место рождения), адрес проживания, информация о родителях, сведения о старших детях, если они уже учатся в этой школе, а также контактные телефоны законных представителей.