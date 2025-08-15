В Иркутске готовятся принять более 8 тысяч первоклассников

В новом учебном году школы Иркутска откроют двери для 8 102 первоклассников, которых распределят по 293 классам. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, это на 714 детей меньше по сравнению с прошлым годом.
Родители еще могут успеть подать заявление на зачисление ребенка в первый класс. Сделать это можно двумя способами: при личном визите в школу или через портал «Госуслуги». Для оформления заявления понадобятся полные данные ребенка (ФИО, дата и место рождения), адрес проживания, информация о родителях, сведения о старших детях, если они уже учатся в этой школе, а также контактные телефоны законных представителей.
— К заявлению нужно приложить копии свидетельства о рождении, документа о регистрации по месту жительства, а при наличии — документы о льготах. Если заявление подается онлайн, оригиналы документов все равно нужно будет предоставить в школу позже, — уточнили в пресс-службе администрации.
Отметим, медицинская карта не требуется при подаче документов — ее нужно будет оформить уже после зачисления, перед началом учебного года. Это правило установлено приказом министерства просвещения от 2020 года.
