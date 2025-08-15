Крым в лидерах по числу турпоездок

«Это говорит о том, что наши усилия по диверсификации туристического рынка дают результат. Например, Сибирский федеральный округ показал прирост на 14,5%, Северо-Западный — на 9%, а Дальневосточный — на 7,3%. Это подтверждает, что туристы все чаще открывают для себя новые маршруты», — цитирует Решетникова пресс-служба кабмина.