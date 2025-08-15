Крым в лидерах по числу турпоездок

По его словам, в 2025-м году число турпоездок на полуостров составило 1,1 миллион. Всего же с января туристы совершили 41,4 млн поездок по России — это почти на 7% больше прошлогоднего показателя.
«Развитию внутреннего туризма способствуют меры национального проекта “Туризм и гостеприимство”. Регионы развивают инфраструктуру и создают новые туристические продукты. Это способствует достижению цели, поставленной президентом Владимиром Путиным: к 2030 году обеспечить 5% доли туризма в ВВП страны и 140 млн турпоездок», — отметил Чернышенко.
В числе лидеров Москва (6 млн турпоездок), Краснодарский край (4,4 млн), Санкт-Петербург (3,3 млн), Московская область (2,7 млн), Республика Татарстан (1,4 млн) и Свердловская область (1 млн).
Правительство РФ также представило список регионов, вошедших в топ по темпам роста количества турпоездок. В нем оказались Республики Калмыкия, Адыгея, Карачаево-Черкесская Республика, Тверская, Еврейская автономная и Ульяновская области.
Министр экономического развития РФ Максим Решетников отметил также рост популярности и менее раскрученных направлений.
«Это говорит о том, что наши усилия по диверсификации туристического рынка дают результат. Например, Сибирский федеральный округ показал прирост на 14,5%, Северо-Западный — на 9%, а Дальневосточный — на 7,3%. Это подтверждает, что туристы все чаще открывают для себя новые маршруты», — цитирует Решетникова пресс-служба кабмина.
Ранее министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий заявил, что за первые семь месяцев 2025 года Крым посетили больше 3 млн 742 тысяч туристов, что на 14% больше, чем за аналогичный период 2024-го.