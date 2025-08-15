Россия продала Аляску 158 лет назад

«Торжественно маршируя, [американские солдаты] прибыли в особняк губернатора, где русские войска уже выстроились и ждали американцев. Теперь они начали тянуть [русского двуглавого] ​​орла вниз, но — что бы ни взбрело ему в голову — он спустился лишь немного, а затем опутал когтями флагшток так, что его нельзя было тянуть вниз дальше. Поэтому русскому солдату было приказано взобраться на флагшток и распутать его, но, похоже, орел наложил заклятие и на его руки, потому что он не смог добраться до того места, где был флаг, а соскользнул вниз. Следующий, кто попытался, не смог сделать ничего лучше; только третий солдат смог спустить к земле нежелающего того орла», — вспоминал приехавший из Финляндии кузнец Томас Аллунд.