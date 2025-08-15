Снижение ключевой ставки подстегнуло спрос на вторичное жильё в Новосибирске на 19%

После уменьшения ипотечных ставок интерес к квартирам на вторичном рынке Новосибирска заметно вырос, а средняя цена квадратного метра закрепилась на уровне 129 тысяч рублей.
В июле 2025 года спрос на вторичное жильё в Новосибирске увеличился на 19% по сравнению с июнем. Об этом сообщили в «Авито Недвижимости», отметив, что главным фактором роста стало снижение ключевой ставки Банка России, повлекшее удешевление ипотечных кредитов, пишет Сиб.фм.
Предложение на рынке также расширилось: с начала года число объектов выросло на 20%. Больше всего прибавилось однокомнатных квартир (+30%), студий (+22%), а также двухкомнатных (+18%) и трёхкомнатных (+15%).
В целом по стране количество сделок на вторичном рынке в июле выросло на 20% и достигло 149,8 тыс. Лидерами по темпам роста стали Томск (+31%), Тюмень (+21%), а также Новосибирск, Омск и Улан-Удэ (+19%). В Москве показатель увеличился на 14%, в Санкт-Петербурге — на 7%.
Средняя стоимость квадратного метра в Новосибирске в июле составила 129 тыс. рублей. В общероссийском масштабе цены с начала года снизились на 1%, а за последний месяц остались без изменений.
Эксперты объясняют оживление рынка не только удешевлением ипотеки, но и выводом средств с банковских депозитов, а также действием региональных мер господдержки. Однако, несмотря на рост активности, за семь месяцев 2025 года объём сделок остаётся на 8% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.