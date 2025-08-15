Снижение ключевой ставки подстегнуло спрос на вторичное жильё в Новосибирске на 19%

Эксперты объясняют оживление рынка не только удешевлением ипотеки, но и выводом средств с банковских депозитов, а также действием региональных мер господдержки. Однако, несмотря на рост активности, за семь месяцев 2025 года объём сделок остаётся на 8% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.