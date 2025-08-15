Ричмонд
В Минусинске увековечили память Героя России: на фасаде дома появился портрет

На стене многоэтажного дома в Минусинске торжественно открыли мурал с изображением Героя России Владимира Чепы — профессионального военного из деревни Быстрая, погибшего при выполнении боевого задания в 2023 году.

На фасаде многоэтажного дома в Минусинске появился масштабный портрет уроженца деревни Быстрая, профессионального военного Владимира Чепы, погибшего при выполнении боевого задания в 2023 году. Торжественная церемония открытия прошла с участием родителей героя и губернатора Красноярского края Михаила Котюкова.

«Этот мурал — наша дань памяти Владимиру и символ благодарности всем, кто продолжает его дело», — отметил губернатор во время мероприятия.

Владимир Чепа, неоднократно отмеченный государственными наградами за мужество и героизм, стал очередным героем-земляком, чей образ увековечили в рамках краевой патриотической программы. Ранее в разных городах региона уже появлялись подобные памятные изображения участников специальной военной операции.

Новый мурал в Минусинске, расположенный на видном месте в центре города, призван напоминать жителям о подвиге их земляка и цене, которую заплатили защитники Отечества.