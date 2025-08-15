В омском министерстве образования назначен еще один заместитель министра

О новом назначении заместителя министра в министерстве образования Омской области сообщила сегодня, 15 августа, пресс-служба ведомства.
«Распоряжением исполняющего обязанности Губернатора Омской области Дмитрия Владимировича Ушакова моим заместителем назначен Ильшат Рашитович Чанышев. В министерстве он будет курировать вопросы капитального ремонта образовательных организаций, взаимодействовать с подрядчиками», — прокомментировала назначение министр образования Омской области Ольга Степанова.
Отметим, что Ильшат Чанышев, работавший ранее начальником Главного управления государственного строительного надзора и экспертизы Омской области, стал четвертым заместителем министра. Его коллегами по должности, согласно информации официального сайте министерства, являются также Оксана Груздева, Николай Сергеев и Наталия Щербина.