В омском министерстве образования назначен еще один заместитель министра

Ильшат Чанышев будет курировать в образовательном ведомстве капитальный ремонт школ и садиков.

Источник: Комсомольская правда

О новом назначении заместителя министра в министерстве образования Омской области сообщила сегодня, 15 августа, пресс-служба ведомства.

«Распоряжением исполняющего обязанности Губернатора Омской области Дмитрия Владимировича Ушакова моим заместителем назначен Ильшат Рашитович Чанышев. В министерстве он будет курировать вопросы капитального ремонта образовательных организаций, взаимодействовать с подрядчиками», — прокомментировала назначение министр образования Омской области Ольга Степанова.

Отметим, что Ильшат Чанышев, работавший ранее начальником Главного управления государственного строительного надзора и экспертизы Омской области, стал четвертым заместителем министра. Его коллегами по должности, согласно информации официального сайте министерства, являются также Оксана Груздева, Николай Сергеев и Наталия Щербина.