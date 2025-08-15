В омском министерстве образования назначен еще один заместитель министра

Отметим, что Ильшат Чанышев, работавший ранее начальником Главного управления государственного строительного надзора и экспертизы Омской области, стал четвертым заместителем министра. Его коллегами по должности, согласно информации официального сайте министерства, являются также Оксана Груздева, Николай Сергеев и Наталия Щербина.