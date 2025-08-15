Казахстанцу пришлось доказывать в суде, что он родился 31 год назад

Как сообщает официальный Telegram-канал суда, житель Ордабасинского района Туркестанской области обратился в суд с заявлением об установлении фактов рождения и родства. Суд установил, что заявитель родился 8 февраля 1994 года в больнице, расположенной в селе Боген.
В связи с тем, что его родители не оформили ненадлежащим образом документы, свидетельство о рождении не было выдано компетентным органом. На сегодняшний день у заявителя имеется только аттестат об окончании средней школы.
Также суд установил, что в настоящее время он женат и имеет четверых детей в гражданском браке. Это подтверждается показаниями свидетелей, заключением районного отдела занятости и социальных программ, пояснениями свидетелей, а также заключениями ТОО «Медикал Геномикс».
Суд посчитал, что заявитель не мог установить факт рождения во внесудебном порядке, а также принял во внимание, что решение суда необходимо для надлежащего оформления документов на себя и своих детей. Решением Ордабасинского районного суда от 20 июня 2025 года заявление мужчины удовлетворили в полном объеме. Решение суда уже вступило в законную силу.