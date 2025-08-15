Казахстанцу пришлось доказывать в суде, что он родился 31 год назад

Суд посчитал, что заявитель не мог установить факт рождения во внесудебном порядке, а также принял во внимание, что решение суда необходимо для надлежащего оформления документов на себя и своих детей. Решением Ордабасинского районного суда от 20 июня 2025 года заявление мужчины удовлетворили в полном объеме. Решение суда уже вступило в законную силу.