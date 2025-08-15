Ричмонд
Часть Челябинской области в выходные зальют дожди

В Челябинской области остаётся пасмурная и дождливая погода.

Источник: Агентство «Москва»

В регионе остаётся пасмурная и дождливая погода. Как долго она задержится, сказать трудно, однако на выходных нас с большой вероятностью ждут обильные осадки.

По информации от Челябинского ЦГМС, Южный Урал продолжат поливать кратковременные дожди. Местами снова пройдёт град. Из-за повышенной влажности возможно появление тумана. Самый сильный удар стихии придётся на юго-восток и горные районы. Там дожди будут, скорее всего, наиболее интенсивными.

На следующей неделе погода поменяется, но незначительно. Осадки и грозы с большой вероятностью останутся, но при этом к нам придёт потепление. Наибольшие значения температур в дневное время ожидаются на юге региона.