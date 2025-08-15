Ричмонд
В центре Волгограда приступили к строительству 120-метрового колеса обозрения

В ЦПКиО начался монтаж аттракциона, который станет одним из самых высоких в России.

Источник: дирекция ЦПКиО

В Центральном парке культуры и отдыха стартовали строительные работы по вантовому колесу обозрения. Его высота составит 120 метров. Как отметил генеральный директор парка Андрей Еркин, это самый масштабный проект для ЦПКиО.

Возведение аттракциона пройдет в несколько этапов. Сейчас специалисты занимаются устройством фундамента.

В парке продолжает действовать 50-метровое колесо обозрения. Пока оно работает в штатном режиме. Демонтаж конструкции начнется только в октябре.

«Устройство нового фундамента осуществляется вблизи с действующим колесом обозрения и никак не мешает его безопасной эксплуатации», — написал директор парка в своем телеграм-канале.

Напомним, в начале года губернатор Андрей Бочаров посетил ЦПКиО и обсудил планы по развитию парка. Обсуждался и монтаж 120-метрового колеса обозрения, после установки оно будет уступать только 140-метровому «Солнцу Москвы».