В центре Волгограда приступили к строительству 120-метрового колеса обозрения

В Центральном парке культуры и отдыха стартовали строительные работы по вантовому колесу обозрения. Его высота составит 120 метров. Как отметил генеральный директор парка Андрей Еркин, это самый масштабный проект для ЦПКиО.
Возведение аттракциона пройдет в несколько этапов. Сейчас специалисты занимаются устройством фундамента.
В парке продолжает действовать 50-метровое колесо обозрения. Пока оно работает в штатном режиме. Демонтаж конструкции начнется только в октябре.
«Устройство нового фундамента осуществляется вблизи с действующим колесом обозрения и никак не мешает его безопасной эксплуатации», — написал директор парка в своем телеграм-канале.
Напомним, в начале года губернатор Андрей Бочаров посетил ЦПКиО и обсудил планы по развитию парка. Обсуждался и монтаж 120-метрового колеса обозрения, после установки оно будет уступать только 140-метровому «Солнцу Москвы».