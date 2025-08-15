Ричмонд
В Ростове-на-Дону начали поквартирный обход домов, пострадавших при атаке БПЛА

Ущерб от БПЛА в центре Ростова фиксируют 20 групп, глава района обратился к пострадавшим.

Источник: Комсомольская правда

В центре Ростова-на-Дону начали поквартирный обход в домах, пострадавших при атаке БПЛА. Эту информацию 15 августа подтвердил глава администрации Октябрьского района города Бебури Месхи.

— Сейчас ведется уборка территории пострадавших домов. Создан специальный штаб. Силами 20 групп организован обход. Проводится детальное обследование пострадавших жилых помещений для фиксации ущерба и подсчета утраченного имущества, — написал в своем телеграм-канале Бебури Месхи.

Комиссии будут работать до полного завершения обследования.

— Жильцам нужно присутствовать в своих пострадавших квартирах и помещениях для составления актов. После составления акта следует подать документы, подтверждающие факт проживания (паспорт с пропиской, договор соцнайма/аренды, свидетельство о собственности, квитанции об оплате ЖКУ), — отметил Бебури Месхи.

Прием документов до 17 августа включительно ведется на улице Лермонтовской, 94/96 (помещение юридической консультации на первом этаже дома), а также в пункте временного пребывания на базе лицея № 50 (улица Народного Ополчения, 282).

С 18 августа документы будут принимать в МКУ «Управление социальной защиты населения» на улице Лениногорской, 9.

