Белорусский гастроэнтеролог сказала, когда переедание может привести к кашлю и астме

Белорусский врач сказала о проблемах со здоровьем у любителей переесть на ночь.

Источник: Комсомольская правда

О проблемах со здоровьем у любителей переесть на ночь рассказала завгастроэнтерологическим отделением № 1 10-й городской клинической больницы Минска, главный внештатный гастроэнтеролог комитета по здравоохранению Мингорисполкома Ольга Панес, сообщает агентство «Минск-Новости».

По словам врача, обильные поздние ужины могут вызвать гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь, когда содержимое желудка регулярно возвращается в пищевод, вызывая воспаление слизистой, горький и кислый привкус во рту.

К этой проблеме, а она нередка, могут привести также плотные не столь поздние ужины, после которых человеку хочется полежать. Так в желудке накапливается большое количество кислоты, которая возвращается в пищевод. Это вызывает дискомфорт, боли в животе, иногда кашель вплоть до развития астмы, отметила Ольга Панес.

Медик посоветовала ужинать легко за три часа до сна.

Что касается борьбы с рефлюксом, то для пациента главное не переедать, тщательно пережевывать пищу, не принимать после еды горизонтальное положение. Кроме того, важно держать свой вес в норме, отказаться от тугих ремней.

