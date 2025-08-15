Белорусский гастроэнтеролог сказала, когда переедание может привести к кашлю и астме

К этой проблеме, а она нередка, могут привести также плотные не столь поздние ужины, после которых человеку хочется полежать. Так в желудке накапливается большое количество кислоты, которая возвращается в пищевод. Это вызывает дискомфорт, боли в животе, иногда кашель вплоть до развития астмы, отметила Ольга Панес.