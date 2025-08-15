В омской мэрии напомнили о перекрытии центральной улицы с вечера пятницы по вечер воскресения

Об ограничении движения всех видов транспорта по улице Ленина с 20:00 пятницы до 20:00 воскресенья сообщил сегодня, 15 августа, телеграм-канал «Город Омск».
«Напомним, для всех видов транспорта будет закрыт участок от транспортной развязки на Площади Победы до улицы Партизанской. Что касается общественного транспорта, то изменения коснутся автобусного маршрута № 73 и троллейбусного маршрута № 8: они будут следовать по улице Гагарина», — говорится в сообщении омской мэрии.
Омским автомобилистам чиновники предлагают объезжать перекрытый участок улицы Ленина по улицам Гагарина, Тарской, Спартаковской, Партизанской, Бударина, Щербанева.