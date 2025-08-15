В омской мэрии напомнили о перекрытии центральной улицы с вечера пятницы по вечер воскресения

«Напомним, для всех видов транспорта будет закрыт участок от транспортной развязки на Площади Победы до улицы Партизанской. Что касается общественного транспорта, то изменения коснутся автобусного маршрута № 73 и троллейбусного маршрута № 8: они будут следовать по улице Гагарина», — говорится в сообщении омской мэрии.