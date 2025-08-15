Ученые Пермского Политеха и ПГМУ им. академика Е. А. Вагнера разработали конструкцию для лечения пародонтита

Заболевания пародонта — одна из самых распространенных стоматологических проблем в мире. По оценкам ВОЗ, более 90% населения имеет ту или иную форму болезни, а от тяжелой степени пародонтита страдает более 1 млрд человек. Это воспалительный процесс, который поражает твердые и мягкие ткани, окружающие зубы, что приводит к их подвижности, а в запущенных случаях — к потере. Лечение заболеваний тканей пародонта требует комплексного подхода, один из которых включает стабилизацию их положения с применением шинирования. Оно позволяет рационально распределить жевательную нагрузку и сохранить функциональную целостность зубочелюстной системы. Однако традиционные шинирующие системы имеют свои недостатки, среди которых хрупкость материала, не эстетичность, трудность гигиенического ухода. Ученые ПНИПУ и ПГМУ им. академика Е. А. Вагнера разработали инновационную конструкцию для шинирования из высокопрочного диоксида циркония. Устройство отличается возможностью локальной коррекции элементов без полной замены, а также совмещает высокую биосовместимость, эстетику и функциональность. Разработка прочно фиксирует подвижные зубы и предотвращает прогрессирование воспалений и вторичных деформаций зубных рядов, что открывает новые возможности лечения пародонтита.