Виадук в Автово могут построить до 2031 года

Строительство конструкции тормозилось более 20 лет.

Источник: Комсомольская правда

Депутат ЗакСа Петербурга Андрей Алексеров сообщил о продвижении строительства виадука над железнодорожными путями в районе Вахтова, которое тормозилось более 20 лет.

— Ранее город планировал возвести развязку только к 2038 году, теперь сроки перенесены на 2027−2031 годы, — проедает слова депутата корреспондент «КП-Петербург» из Мариинского дворца.

В комитете по развитию транспортной инфраструктуры не исключили, что сроки могут сократить еще больше. В проекте бюджета на 2026−2028 годы уже предусмотрено финансирование на проектно-сметную документацию и строительные работы.

Алексеров отметил, что фракция поддерживает ускорение проекта и рассчитывает на открытость бюджетного процесса. Он подчеркнул, что для города это один из самых показательных примеров эффективного взаимодействия законодательного собрания и исполнительной власти, которое повышает доверие общества и ускоряет решение давно назревших проблем.