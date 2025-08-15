Ричмонд
Территория Минска к 2030 году увеличится на 2,8 тыс. га

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Согласно проекту новой редакции генерального плана столицы, к 2030 году территория Минска увеличится до 38,1 тыс. га — на 2,8 тыс. га больше нынешней площади. Об этом во время пресс-конференции «Основные направления градостроительного развития города Минска» сообщил председатель комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома Виктор Гутько, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Yauheni Beladzed/CC0

По прогнозу социально-экономического развития проекта нового генерального плана Минска до 2030 года территория города составит около 38,1 тыс. га, что на 2,8 тыс. га больше текущей площади. Рост населения ожидается в пределах 25−30 тыс. человек. Занятость будет распределена следующим образом: порядка 80% в сфере услуг и около 21% в производственной сфере. Обеспеченность жилым фондом к 2030 году позволит выйти на показатель 27,5 кв.м общей площади на человека.

Новые жилые районы, знаковые кластеры и зоны отдыха. Что включает новая редакция генплана Минска.

Прирост площади на одного жителя составит примерно 4,3 кв.м. Планируемый уровень автомобилизации — около 350 автомобилей на 1 тыс. человек, что примерно соответствует одному автомобилю на семью.

По словам эксперта, городская территория будет использоваться более эффективно. Небольшое расширение городских границ запланировано за счет территорий Минского района, расположенных чуть южнее Минского моря, в частности Смолевичского района и рядом с Национальным аэропортом «Минск». «Проектом генплана сохранена стратегия “города городов”, которая предусматривает 30-минутную доступность жителей к объектам повседневного, периодического обслуживания и к местам приложения труда», — пояснил Виктор Гутько.