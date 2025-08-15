Территория Минска к 2030 году увеличится на 2,8 тыс. га

По прогнозу социально-экономического развития проекта нового генерального плана Минска до 2030 года территория города составит около 38,1 тыс. га, что на 2,8 тыс. га больше текущей площади. Рост населения ожидается в пределах 25−30 тыс. человек. Занятость будет распределена следующим образом: порядка 80% в сфере услуг и около 21% в производственной сфере. Обеспеченность жилым фондом к 2030 году позволит выйти на показатель 27,5 кв.м общей площади на человека.