В Прикамье по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» завершается капитальный ремонт еще нескольких сооружений

По словам Минтранса, на подходах к мосту и тротуарах уже уложен асфальт. Выполнены работы по укреплению русла реки Кожухарки. В планах- обустройство водоотводных лотков, укрепление откосов моста, обустройство освещения, установка пешеходного ограждения на мосту и барьерного ограждения на подходах к нему, а также обустройство двух съездов. Готовность сооружения на сегодняшний день 90%.