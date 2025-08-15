В Прикамье по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» завершается капитальный ремонт еще нескольких сооружений

В поселке Зюкайка Верещагинского района капитально ремонтируют два моста через реку Кожухарку — на улицах Первомайской и Набережной, которые обеспечивают транспортную доступность для более 3,8 тыс. человек.
Мост по ул. Первомайской длиной 14 метров, расположенный в центре поселка, был обследован до ремонта и признан предаварийным. Рядом с мостом находятся начальная и средняя школы, спортплощадка и корпус аграрного техникума.
В ходе ремонтных работ существующий мост заменили на прямоугольную бетонную водопропускную трубу. Подрядчикам осталось укрепить откосы моста, обустроить водоотвод и освещение, ведется ремонт и четырех съездов на улицы, ведущие к мосту. Запланированы работы по укреплению русла реки монолитным бетоном. В настоящее время готовность сооружения 83%.
Второй мост длиной 22 метра, по улице Набережной, расположен на окраине Зюкайки. Он также является аварийным и не подлежащим восстановлению. В связи с чем было принято решение демонтировать старый мост и обустроить новый трехпролетный железобетонный, на свайных опорах.
По словам Минтранса, на подходах к мосту и тротуарах уже уложен асфальт. Выполнены работы по укреплению русла реки Кожухарки. В планах- обустройство водоотводных лотков, укрепление откосов моста, обустройство освещения, установка пешеходного ограждения на мосту и барьерного ограждения на подходах к нему, а также обустройство двух съездов. Готовность сооружения на сегодняшний день 90%.
Ремонт путепровода через железнодорожные пути проходит и в Верещагино. Длина путепровода, расположенного на ул. Депутатской составляет 115,4 метра.
По автодороге через путепровод осуществляется движение городского маршрута № 3 и трех муниципальных автобусных маршрутов, легкового и грузового транспорта. Он ведет и к региональной дороге Очёр — Верещагино — Сива. Пропускная способность сооружения до 2,5 тыс. автомобилей в сутки. В 2022 году состояние путепровода признало неудовлетворительным.
В ходе капитального ремонта сооружения были демонтированы крайние пролеты, обновлены первая и последняя опоры, смонтированы балки пролетного строения, их бетонирование, обустройство деформационных швов. Рабочие полностью заменили мостовое полотно, обустроили новый тротуар с перильным ограждением, установили барьерное ограждение. На сегодня работы завершены уже на 83%, осталось покрасить пролеты и укрепить конусы моста.
Работы на всех трех сооружениях планируется завершить до конца августа.
По данным сайта губернатора и Правительства Пермского края permkrai.ru.