Губернатор Новосибирской области завёл канал в новом мессенджере MAX

Андрей Травников начал вести собственный канал в приложении MAX, чтобы напрямую информировать жителей региона о своей работе и важных событиях.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников открыл личный канал в мессенджере MAX. О старте новой площадки он сообщил 15 августа в своём Telegram-канале.
По словам главы региона, через новый канал он планирует делиться с жителями ключевыми решениями в работе и рассказывать о значимых событиях области.
Мессенджер MAX был запущен в 2025 году и сейчас проходит стадию бета-тестирования.