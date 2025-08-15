Mail.ru
Почта
Мой Мир
Одноклассники
ВКонтакте
Игры
Знакомства
Новости
Календарь
Облако
Заметки
Все проекты
Все проекты
выход
Регистрация
Вход
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Ещё
Ричмонд
+22°
79.77
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Саммит РФ и США на Аляске
СВО
Мнения
Опрос: реклама в сети
Саммит РФ и США на Аляске
СВО
Мнения
Опрос: реклама в сети
Ещё
15:28 (мск)
Новости Mail
Общество
Опрос ко Дню Государственного флага России
Редакция Новостей Mail проводит опрос, приуроченный ко Дню Государственного флага РФ.
<div class="mediaPollEmbed" data-prerendered><noscript><section><h2>Опрос ко Дню Государственного флага России</h2><p>5 вопросов</p><form method="POST" action="https://media-poll.mail.ru/api/49eb12b7-c024-5ab0-8cc7-75b79300e453"><fieldset><legend>Как вы&nbsp;обычно проводите День российского флага?</legend><label><input type="radio" name="15722" value="59941"/>Замечаю праздник, но не устраиваю особых торжеств</label><br/><label><input type="radio" name="15722" value="59942"/>Интересуюсь историей флага, читаю статьи или смотрю передачи</label><br/><label><input type="radio" name="15722" value="59943"/>Размещаю флаг (на балконе, машине, в соцсетях) — показываю свою гражданскую позицию</label><br/><label><input type="radio" name="15722" value="59944"/>Участвую в официальных мероприятиях (концерты, акции, поднятие флага)</label><br/></fieldset><button type="submit">Далее</button></form></section></noscript></div><script type="text/javascript">(function(window){var mediaPoll=(window.mediaPoll=window.mediaPoll||{});var container=document.currentScript.previousElementSibling;var uuid="49eb12b7-c024-5ab0-8cc7-75b79300e453";mediaPoll.loadAPIPromise=mediaPoll.loadAPIPromise||new Promise((resolve,reject)=>{const loadScript=(onload,onerror)=>{var head=document.getElementsByTagName('head')[0];var script=document.createElement('script');script.async=true;script.onload=onload;script.onerror=onerror;script.src='https://media-poll.mail.ru/-/1755251233370/embed/main.js';head.appendChild(script)};loadScript(resolve,()=>{mediaPoll.loadAPIPromise=null;reject()})});mediaPoll.loadAPIPromise.then(()=>{window.mediaPoll.render(uuid,container)})})(window)</script>
<div class="smartmedia-lenta" id="smartmedia-lenta"></div><script>const widgetUrl = "https://smartmedia.mail.ru/dist/mailRuMedia.js";var useDarkTheme = function () {return typeof window.matchMedia === 'function' && window.matchMedia('(prefers-color-scheme: dark)').matches;};const currentPageUTM = (window.UTMApi || {}).currentPageUTM;const widgetConfig = {container: document.getElementById('smartmedia-lenta'),config: {adsParams: {siteid: '29'},isMobile: false,project: 'news',expId: currentPageUTM}};const loadScript=({container:r=document.head,scriptUrl:o,onScriptLoad:e,onScriptError:n})=>{return new Promise(((t,c)=>{const i=document.createElement("script");i.src=o,i.async=!0,i.onload=()=>{e(),t(i)},i.onerror=()=>{r.removeChild(i),n(),c('Failed to load script: ' + o)},r.appendChild(i)}))};loadScript({ scriptUrl: widgetUrl, onScriptLoad: ()=>{window.__smartmedia.mailRuMedia.init(widgetConfig)}})</script>