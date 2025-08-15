Ричмонд
В Волгограде из-за сбоя сработали сирены воздушной тревоги

15 августа в Центральном районе Волгограда тысячи горожан оказались встревожены сиренами воздушной тревоги. Во второй половине дня система централизованного оповещения населения сработала в районе ул. Мира.

— Все в растерянности. Непонятно, что делать? Нужно прятаться? — рассказал журналистам один из работников офисного здания.

По информации очевидцев, часть из работников поспешили выйти на улицу, но большинство никак на сирену не отреагировали.

Примечательно, что срабатывание системы оповещения в самом сердце областного центра стало неожиданностью не только для рядовых волгоградцев, но и для городских служб, которые её курируют.

— В настоящее время к нам поступают звонки по этому поводу, но могу сказать точно, что ни мы, ни региональные коллеги систему сирены не включали. Судя по всему, оборудование сработало произвольно из-за каких-то неполадок. Никакой реакции от граждан на сирены в данном случае не требуется, — рассказали в Единой дежурно-диспетчерская служба Волгограда.

Отметим, в настоящее время к оборудованию направлены специалисты, которые должны провести диагностику оборудования и предотвратить его ложное срабатывание.