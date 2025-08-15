В Волгограде из-за сбоя сработали сирены воздушной тревоги

— В настоящее время к нам поступают звонки по этому поводу, но могу сказать точно, что ни мы, ни региональные коллеги систему сирены не включали. Судя по всему, оборудование сработало произвольно из-за каких-то неполадок. Никакой реакции от граждан на сирены в данном случае не требуется, — рассказали в Единой дежурно-диспетчерская служба Волгограда.