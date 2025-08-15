«К понедельнику доедем…»: пробки в Иркутске вечером 15 августа парализовали движение

Пробки в Иркутске вечером 15 августа 2025 достигли семи баллов. И это притом, что на часах только 18:45! Видимо, все решили рвануть из города — кто на дачу, кто на Байкал. Движение парализовало на выезде из города — многокилометровые очереди собрались на Сурнова, Рабочего Штаба и Олега Кошева.