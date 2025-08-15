«К понедельнику доедем…»: пробки в Иркутске вечером 15 августа парализовали движение

Пробки в Иркутске вечером 15 августа 2025 достигли семи баллов. И это притом, что на часах только 18:45! Видимо, все решили рвануть из города — кто на дачу, кто на Байкал. Движение парализовало на выезде из города — многокилометровые очереди собрались на Сурнова, Рабочего Штаба и Олега Кошева.
Пробки в Иркутске вечером 15 августа 2025.
— К понедельнику доедем…
— Пропустите, пожалуйста! Я очень спешу, — негодуют сибиряки.
Застыли и многие другие улицы — Маршала Конева, Дзержинского, Партизанская, Ленина, Советская, Рабочая, Байкальская. Вечер пятницы и теплая погода сделали свое дело! Сейчас остается лишь ждать, когда пробки в Иркутске вечером 15 августа 2025 года рассосутся и движение восстановится.
