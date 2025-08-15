График отключения горячей воды в Воронеже на август-сентябрь

Администрация Воронежа опубликовала график плановых отключений горячей воды, связанных с подготовкой коммунальных систем к отопительному сезону. Отключения затронут сотни домов во всех шести районах города вместо августа в сентябре. В некоторых случаях подача воды будет отсутствовать до месяца.
Корректировка графика отключения горячей воды в областном центре.
По данным компании, изменения продиктованы увеличением объема работ по подготовке теплотрасс к новому отопительному сезону. Из-за этого дома, которые предполагалось отключить с 18 по 22 августа, останутся без воды в период с 8 по 12 сентября.
Всего это касается жителей 458 домов, расположенных в Коминтерновском, Ленинском и Центральном районах города. Публикуем адреса этих домов.
Коминтерновский район.
Бульвар Победы №№ 1, 3, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 15а, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 23а, 22, 24, 25, 26, 28, 29а, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 41а, 42, 43, 44, 46, 46б, 45а, 47, 48а, 49, 50, 50а, 50б, 50 В, 51, 51а;
ул. Генерала Лизюкова №№ 2б, 3, 6, 8, 8а, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 21, 23, 25, 28, 27, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 40, 42а, 43, 44, 46, 46а, 47, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 61 В, 63, 65, 66, 66а, 67, 69, 69а, 70, 70а, 71, 72, 73, 75, 76, 76а, 77, 78, 79, 80, 83, 85, 89, 91, 91а, 91б, 93, 93а, 95, 97, 99, 101, 103, 105;
ул. Жукова №№ 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9;
ул. 60-й Армии №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 15, 17, 21, 22а, 22б, 23, 25, 26, 27, 29, 29а, 31;
Московский проспект №№ 82, 85, 90, 90/1, 90а, 91, 92, 92а, 92б, 93, 93/2, 94, 95, 96а, 97а, 97а/1, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 104а, 104б, 104 В, 105, 109, 109/1, 109а, 110а, 110б, 110 В, 110 г, 110д, 110е, 110и, 110 л, 111, 112, 113, 114;
ул. Шишкова №№ 73, 75, 95, 95а, 97, 99, 101, 103, 103а, 105, 105а, 107, 107а;
ул. Хользунова №№ 10, 10б, 12, 38, 38/1, 38/3, 38/4, 38/7, 38/8, 38/10, 40а, 40б, 40 В, 40 г, 40д, 42 (общ.), 42д, 44 (общ.), 46 (общ.), 48, 50 (общ.), 54, 58, 60, 60б, 64, 64а, 66, 68, 70а, 72, 72а, 72б, 74, 76, 80, 82, 84, 88, 92, 94, 96, 98, 99б, 98 В, 100, 100 В, 102, 102 В, 107, 108, 109, 110, 110 В, 111, 112, 112 В, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 123, 125;
ул. Вл. Невского №№ 1, 1а, 1 В, 3, 4, 7, 8, 9, 9а, 10, 12, 12а, 13, 13б, 13 В, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 22, 22/1, 24, 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 25/5, 25/6, 25/9, 25/10, 26, 28, 30, 32, 34, 34а, 35, 36, 36а, 38а, 38б, 40, 44, 46, 46/2, 46/3, 46/4, 49;
ул. Анотонова-Овсеенко №№ 15, 19, 21, 23, 23а, 25а, 29, 31, 31а, 33, 35, 35 В, 35э, 48а;
ул. Новгородская №№ 121, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141;
пер. Ученический, 5;
ул. 60 лет ВЛКСМ №№ 5, 7, 9, 11, 13, 15, 21, 23, 25, 29;
ул. Беговая №№ 128, 130, 132, 134, 136, 138, 138а, 140, 142, 144, 148, 150, 152, 156, 158, 160, 162, 166, 168, 170, 172;
ул. 45-й Стрелковой Дивизии №№ 247/3, 249/1, 249/2, 249/3.
Центральный район.
ул. Ф. Энгельса №№ 24а, 25б, 34, 33е;
ул. Комиссаржевской, 15;
ул. Карла Маркса №№ 45а, 74, 76, 98;
ул. 25-го Октября №№ 15, 31, 41а;
ул. Никитинская №№ 7, 16а;
ул. Студенческая, 34.
ул. Б. Стрелецкая, 20д.
ул. Станкевича, 45.
Ленинский район.
ул. Челюскинцев №№ 69, 77, 84, 84а, 88, 101а, 101б, 101 В, 136а;
ул. 20 лет Октября №№ 30, 64, 66, 66а, 75, 76, 77, 77а, 78, 81, 88е, 91;
ул. Гродненская №№ 2, 65;
ул. Ворошилова №№ 1 В, 1 г; 1д, ⅓, ¼, ⅕, ⅙.
ул. Краснознамённая №№ 10, 12, 15;
ул. Платонова №№ 7; 11/1.
ул. Свободы №№ 10, 31;
ул. Кольцовская №№ 70;
ул. Куцыгина №№ 6, 21, 27;
ул. Красноармейская №№ 17, 27, 60;
ул. Станкевича №№ 38, 40, 45, 45к1;
ул. Кирова №№ 8, 10, 22, 24;
ул. Пушкинская №№ 41, 45.