В восьмерке лучших: Челябинск борется за звание «Культурной столицы-2027»

Челябинск вышел в финал конкурса «Культурная столица».

Источник: Комсомольская правда

Челябинск вошел в число восьми финалистов всероссийского конкурса «Культурная столица 2027 года». Итоги подведут в Москве 14 декабря, где города представят свои программы развития.

— Искренне благодарю всех жителей региона и наши учреждения культуры за активное участие и огромную поддержку! — прокомментировал министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин. — Это хорошее достижение для всего нашего региона и показатель того, что культура Челябинской области объединяет и вдохновляет людей.

В настоящий момент на «Госуслугах» открыто народное голосование — его победитель получит специальный приз. Итоги конкурса подведут на торжественной церемонии в Национальном центре «Россия».

Напомним, почетный статус дает победителю еще больше возможностей для реализации в регионе масштабных мероприятий в сфере культуры и искусства.