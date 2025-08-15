В восьмерке лучших: Челябинск борется за звание «Культурной столицы-2027»

Челябинск вошел в число восьми финалистов всероссийского конкурса «Культурная столица 2027 года». Итоги подведут в Москве 14 декабря, где города представят свои программы развития.
— Искренне благодарю всех жителей региона и наши учреждения культуры за активное участие и огромную поддержку! — прокомментировал министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин. — Это хорошее достижение для всего нашего региона и показатель того, что культура Челябинской области объединяет и вдохновляет людей.
В настоящий момент на «Госуслугах» открыто народное голосование — его победитель получит специальный приз. Итоги конкурса подведут на торжественной церемонии в Национальном центре «Россия».
Напомним, почетный статус дает победителю еще больше возможностей для реализации в регионе масштабных мероприятий в сфере культуры и искусства.