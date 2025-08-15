Ричмонд
Всего шесть озер безопасны для купания в Нижнем Новгороде

Купание разрешено шести водоемах Нижнего Новгорода по результатам проведенных лабораторных исследований качества воды.

Источник: Время

Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Купаться можно в озерах Светлоярское (Сормовский район), Сортировочное и Больничное (Канавинский район), Силикатное (Ленинской район), Парка культуры и отдыха (Автозаводский район) и первом озере Щелковского хутора (Приокский район).

Роспотребнадзор не рекомендует купаться, если в реке, озере, пруду плавают утки, гуси или вокруг летают чайки.

«Водоплавающие птицы выбрасывают в воду личинки, которые могут вызвать заболевание церкариозом», — говорится в сообщении.