Всего шесть озер безопасны для купания в Нижнем Новгороде

Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.
Купаться можно в озерах Светлоярское (Сормовский район), Сортировочное и Больничное (Канавинский район), Силикатное (Ленинской район), Парка культуры и отдыха (Автозаводский район) и первом озере Щелковского хутора (Приокский район).
Роспотребнадзор не рекомендует купаться, если в реке, озере, пруду плавают утки, гуси или вокруг летают чайки.
«Водоплавающие птицы выбрасывают в воду личинки, которые могут вызвать заболевание церкариозом», — говорится в сообщении.