Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Магнитная буря 16 августа: чего на самом деле ждать метеозависимым?

По данным сервиса Time-In, завтра, 16 августа 2025 года, жителей Красноярска и всей России ждет благоприятная геомагнитная обстановка.

По данным сервиса Time-In, завтра, 16 августа 2025 года, жителей Красноярска и всей России ждет благоприятная геомагнитная обстановка.

Уровень возмущений не превысит 1−2 баллов, что считается незначительным показателем, не оказывающим влияния на самочувствие метеозависимых людей.

Ключевые моменты прогноза:

Отсутствие серьезных геомагнитных колебаний;

Возмущения магнитного поля останутся на минимальном уровне;

Опасной считается буря от 5 баллов и выше.

Специалисты напоминают, что даже в такие спокойные дни метеочувствительным гражданам стоит придерживаться общих рекомендаций: соблюдать питьевой режим, избегать стрессов и чрезмерных физических нагрузок.

«Текущие показатели соответствуют фоновым значениям и не представляют опасности для здоровья», — отмечают в Time-In.