Магнитная буря 16 августа: чего на самом деле ждать метеозависимым?

По данным сервиса Time-In, завтра, 16 августа 2025 года, жителей Красноярска и всей России ждет благоприятная геомагнитная обстановка.
Уровень возмущений не превысит 1−2 баллов, что считается незначительным показателем, не оказывающим влияния на самочувствие метеозависимых людей.
Ключевые моменты прогноза:
Отсутствие серьезных геомагнитных колебаний;
Возмущения магнитного поля останутся на минимальном уровне;
Опасной считается буря от 5 баллов и выше.
Специалисты напоминают, что даже в такие спокойные дни метеочувствительным гражданам стоит придерживаться общих рекомендаций: соблюдать питьевой режим, избегать стрессов и чрезмерных физических нагрузок.
«Текущие показатели соответствуют фоновым значениям и не представляют опасности для здоровья», — отмечают в Time-In.