Эксперт пояснил, как шершни могли стать причиной смерти сотрудника СО РАН в Новосибирске

По словам эксперта, шершни — одни из самых опасных насекомых в Сибири. В их яде содержится до 2 мг токсина в зависимости от размера и возраста насекомого. Укусы вызывают сильные отёки, воспаление, боль, жжение и могут спровоцировать аллергические реакции, вплоть до анафилактического шока.