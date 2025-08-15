Эксперт пояснил, как шершни могли стать причиной смерти сотрудника СО РАН в Новосибирске

Кандидат медицинских наук Яков Новоселов предположил, что мощный токсин шершней и возможная аллергическая реакция могли привести к трагедии, произошедшей 12 августа.
Яков Новоселов, кандидат медицинских наук, высказал мнение о том, что могло произойти с сотрудником СО РАН в Новосибирске, которого покусали шершни. Трагический инцидент произошёл 12 августа, когда мужчина занимался чисткой одного из лесничеств. В настоящий момент региональная Гострудинспекция расследует обстоятельства смертельного случая, пишет АиФ-Новосибирск.
По словам эксперта, шершни — одни из самых опасных насекомых в Сибири. В их яде содержится до 2 мг токсина в зависимости от размера и возраста насекомого. Укусы вызывают сильные отёки, воспаление, боль, жжение и могут спровоцировать аллергические реакции, вплоть до анафилактического шока.
«Чаще всего серьёзная реакция возникает у людей с повышенной чувствительностью к укусам. Шершень гораздо опаснее пчелы: он не погибает после укуса, потому что это сильное и агрессивное насекомое», — отметил Новоселов.
Эксперт добавил, что первая помощь при укусе шершня должна быть оказана незамедлительно: к месту укуса рекомендуется приложить холодный компресс и обработать кожу антигистаминной мазью.