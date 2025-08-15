В районах Омской области из-за нехватки топлива введен режим готовности к ЧС

В ГУ МЧС России по Омской области сообщили о введении режима повышенной готовности в пяти муниципальных районах: Знаменском, Москаленском, Нововаршавском, Полтавском и Черлакском.
ЧС может возникнуть в связи с нехваткой топлива на подготовку к отопительному сезону — на данный момент у местных теплоснабжающих котельных нет денег на его приобретение, и если бы холода настали прямо сейчас, котельные было бы нечем топить.
На закупку топлива могут выделить дополнительные средства из резервного фонда Омской области, вопрос будет рассмотрен на заседании специальной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.
Еще в нескольких районах Омской области хлопот прибавила природа. Ранее мы сообщали, что недавно режим ЧС был введен в Называевском районе, причиной стало переувлажнение почвы. В Азовском районе из-за опасных природных явлений введен режим повышенной готовности.