На фестивале «Окно в Европу» победил фильм «День рождения Сидни Люмета»

В русском языке, по счастью, не так уж много досадных пробелов, однако от имеющихся, бывает, накрывает сильнейший сплин. Один такой изъян — отсутствие аналога английского слова haunted, им обозначают некое потустороннее присутствие, одержимость духами, призраками. Речь может идти как про место, так и про человека, а само состояние не обязано быть зловещим, угрюмым и напряженным — допускается обратное. Опциональна и буквальность: умозрительные призраки прошлого тоже считаются. Замечательное, в общем, слово, и оно очень к лицу фильму Юлии Трофимовой «Большая земля». Это неземной красоты сонно-туманная драма про скалистый остров с маяком и таинственным китом, вечно ошивающимся у берега и переворачивающим лодки. Все, кроме той, на которой сюда возвращается молодая женщина (Анастасия Куимова) с юным сыном (Платон Герасимов) — как раз разбираться с призраками прошлого: в детстве она (Капитолина Соболь) росла здесь со сводным братом (Рузиль Минекаев) и абьюзивным отцом (Павел Майков). Одновременно она прячется здесь и от настоящего — с недолгим, правда, успехом: следом на остров подтягивается сводный брат (Артем Быстров), на горизонте маячит муж (Евгений Харитонов).