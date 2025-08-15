Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

От 12,1 до 14,3% годовых. Нацбанк назвал среднюю ставку по новым вкладам физлиц в рублях в июле 2025

Нацбанк озвучил среднюю ставку по рублевым вкладам физлиц в июле 2025.

Источник: Комсомольская правда

В белорусские банки граждане страны несут свои сбережения в рублях. Средняя ставка по новым вкладам колеблется от 12,1 до 14,3% в зависимости от срока, сообщает БелТА со ссылкой на Нацбанк Беларуси. Минимальна она по новым срочным вкладам физлиц — 12,1% годовых. За июль 2025 года срочные рублевые депозиты физических лиц увеличились на 338,1 миллиона рублей или на 2,7%, составив на 1 августа 13,1 миллиарда рублей.

Наиболее высокий доход можно получить по долгосрочным вкладам в рублях. Средняя ставка по новым рублевым вкладам физических лиц на срок свыше одного года в июле 2025 — 14,3% годовых.

Кстати, в Беларуси новая рекордная зарплата — 33 тысячи рублей ежемесячно. Назвали 10 вакансий с самой высокой зарплатой в Беларуси в августе 2025.

Кроме того, Минтруда сказало о росте зарплат более 800 тысяч белорусов с 1 сентября.

А еще Минтруда сказало о повышении в 2025 году стимулирующих выплат бюджетникам Беларуси, некоторым медикам аж трижды.