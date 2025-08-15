От 12,1 до 14,3% годовых. Нацбанк назвал среднюю ставку по новым вкладам физлиц в рублях в июле 2025

В белорусские банки граждане страны несут свои сбережения в рублях. Средняя ставка по новым вкладам колеблется от 12,1 до 14,3% в зависимости от срока, сообщает БелТА со ссылкой на Нацбанк Беларуси. Минимальна она по новым срочным вкладам физлиц — 12,1% годовых. За июль 2025 года срочные рублевые депозиты физических лиц увеличились на 338,1 миллиона рублей или на 2,7%, составив на 1 августа 13,1 миллиарда рублей.