Улицы в центре Кишинева перекроют почти на все выходные: Площадь заблокируют наглухо

Некоторые улицы в центре Кишинёва перекроют почти на все выходные,
Столичная мэрия сообщает, что с полуночи 15 августа до 12:00 17 августа приостановлено движение по ул. Влайку Пыркэлаб, на участке от бул. Штефана чел Маре до ул. 31 Августа, а также по ул. В. Микле, на участке от ул. А. Пушкина до ул. М. Эминеску.
16 августа с 10:00 до 22:00 здесь будет проходить молодёжный фестиваль. Общественный транспорт перенаправят на прилегающие улицы.
Водителей призывают соблюдать требования сотрудников дорожной полиции, проявлять терпение и дисциплину на дороге, не нарушать правила дорожного движения.