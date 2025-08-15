Улицы в центре Кишинева перекроют почти на все выходные: Площадь заблокируют наглухо

Столичная мэрия сообщает, что с полуночи 15 августа до 12:00 17 августа приостановлено движение по ул. Влайку Пыркэлаб, на участке от бул. Штефана чел Маре до ул. 31 Августа, а также по ул. В. Микле, на участке от ул. А. Пушкина до ул. М. Эминеску.