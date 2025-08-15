Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Улицы в центре Кишинева перекроют почти на все выходные: Площадь заблокируют наглухо

Власти испугались протестов.

Источник: Комсомольская правда

Некоторые улицы в центре Кишинёва перекроют почти на все выходные, 16—17 августа.

Столичная мэрия сообщает, что с полуночи 15 августа до 12:00 17 августа приостановлено движение по ул. Влайку Пыркэлаб, на участке от бул. Штефана чел Маре до ул. 31 Августа, а также по ул. В. Микле, на участке от ул. А. Пушкина до ул. М. Эминеску.

16 августа с 10:00 до 22:00 здесь будет проходить молодёжный фестиваль. Общественный транспорт перенаправят на прилегающие улицы.

Водителей призывают соблюдать требования сотрудников дорожной полиции, проявлять терпение и дисциплину на дороге, не нарушать правила дорожного движения.