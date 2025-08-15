Ричмонд
Первый низкопольный трехсекционный трамвай отправили на испытания в Ростов

В Ростове-на-Дону проведут обкатку трамвая для колеи 1435 мм.

Источник: Комсомольская правда

В Ростов-на-Дону на испытания отправили первый низкопольный трехсекционный трамвай для колеи 1435 мм. Об этом рассказали в центре общественных связей «Синара — Транспортные Машины».

Новый состав поступил в трамвайное депо донской столицы для проведения комплексных испытаний. Опытные машинисты проверят работоспособность всех систем вагона в реальных городских условиях без пассажиров.

После завершения предварительных тестов специалисты приступят к тонкой настройке оборудования. Только получив все необходимые разрешения, трамвай сможет выйти на регулярные маршруты.

Модель «Синара» рассчитана на перевозку 308 человек, оборудовано 70 сидений. Среди ключевых преимуществ — запас хода до 3 км без контактной сети, сниженные шум (на 20%) и энергопотребление (на 15%). В трамвае будет работать система климат-контроль.

Напомним, что презентация нового трамвая состоялась в июле на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Тогда заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин высоко оценил перспективы использования этих составов в городе.

Согласно концессионному соглашению, до 2027 года в Ростов-на-Дону должны поставить 76 инновационных трамваев, эти машины заменят устаревший подвижной состав.

Добавим, Ростов-на-Дону имеет уникальную для России трамвайную колею, более узкую, чем в других городах страны. Трамвай «Синара» — не переделка модели под стандартную колею, его изначально спроектировали под условия эксплуатации.

