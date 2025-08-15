Названа численность врачей в Калининградской области

По состоянию на конец 2024 года в регионе работали 5299 врачей и 8347 специалистов среднего звена.
Позитивная динамика наблюдается в увеличении числа врачей. Если в 2015 году их было 4354, то к 2024 году количество выросло до 5299 специалистов. При этом обеспеченность врачами на 10000 населения увеличилась с 44,5 до 51,3, достигнув среднероссийского уровня. Ситуация со средним медперсоналом складывается менее оптимистично. Несмотря на общее сокращение с 8605 до 8347 специалистов, показатель обеспеченности на 10000 населения снизился с 88 до 80,8.
Рейтинг Калининградской области среди регионов Северо-Западного федерального округа показывает, что регион занимает 6-е место по обеспеченности врачами и 9-е место по среднему медицинскому персоналу.
Хирургическая активность продемонстрировала интересную динамику. В 2020 году произошло значительное падение числа операций из-за пандемии COVID-19. Однако к 2024 году был достигнут максимальный за десятилетие показатель по числу операций в круглосуточных стационарах. В дневных стационарах наблюдается рост, превышающий показатели предыдущих лет, хотя в амбулаторной хирургии показатели 2024 года, хоть и выше 2023 года, но не достигают уровня 2015−2016 годов.
Структура занятости медработников претерпела изменения в период 2020—2022 годов. Отмечено снижение числа среднего медперсонала в государственных учреждениях при одновременном росте численности специалистов в частных клиниках. Обеспеченность больничными койками превышает среднероссийский показатель, однако остаётся ниже среднего уровня по Северо-Западному федеральному округу.
Соответствующие данные приводит Калининградстат.