Названа численность врачей в Калининградской области

Позитивная динамика наблюдается в увеличении числа врачей. Если в 2015 году их было 4354, то к 2024 году количество выросло до 5299 специалистов. При этом обеспеченность врачами на 10000 населения увеличилась с 44,5 до 51,3, достигнув среднероссийского уровня. Ситуация со средним медперсоналом складывается менее оптимистично. Несмотря на общее сокращение с 8605 до 8347 специалистов, показатель обеспеченности на 10000 населения снизился с 88 до 80,8.