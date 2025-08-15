Депутат Бурляев: новый закон о фильмах станет шагом к очищению кино в России

Депутат Госдумы Николай Бурляев заявил, что закон о традиционных ценностях в кино позволит переосмыслить отношение к криминальным фильмам и сериалам, в числе которых «Брат», «Бригада». По его мнению, это «начало процесса очищения» кино в России. Депутат Елена Драпеко уже предложила проверить отечественные фильмы 80-х и 90-х на соответствие традиционным ценностям, а «Мосфильм» направил в Минпросвещения список из 100 кинокартин, рекомендованных для изучения в школе.