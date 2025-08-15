До плюс 5 похолодает в Челябинской области в ночь на 16 августа

Синоптики говорят, что неустойчивая погода с локальными кратковременными ливневыми дождями сохранится в выходные. В субботу наиболее интенсивные дожди ожидаются на юго-востоке, а в воскресенье и понедельник — в горах, при этом в южной половине в начале следующей недели начнет распространяться теплая воздушная масса, которая обеспечит там интенсивный прогрев — до 27 градусов.
В субботе будет облачно с прояснениями. Ночью местами прошумят кратковременные дожди, грозы, возможен и град; днем повсеместно пройдут кратковременные дожди, на юго-востоке — сильные, с грозами и градом. Ночью и утром в отдельных районах вероятны туманы.
Ветер северной четверти, его скорость 3−8 м/с, локально порывы до 12 м/с, днем при грозах — до 18 м/с.
Температура воздуха 16 августа ночью плюс 8−13, при прояснении — до 5 градусов, днем — 17−22.
Непосредственно в Челябинске предстоящей ночью прогнозируется слабый дождь, возможна гроза, днем завтра пройдет кратковременный дождь, прозвучит гроза, возможен и град. Ветер северной четверти 4−9 м/с. Температура воздуха 16 августа ночью плюс 10−12, днем — 18−20 градусов.
«Состояние атмосферы меняется мало. Циклон с квазивертикальной пространственной осью продолжает незначительно мигрировать, не покидая Уральский регион. Ночные туманы и дымки, предвещающие близкую осень, чередуются с умеренно теплыми летними деньками, приносящими дожди и грозы», — отмечают в Уральском УГМС.