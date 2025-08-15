До плюс 5 похолодает в Челябинской области в ночь на 16 августа

Синоптики говорят, что неустойчивая погода с локальными кратковременными ливневыми дождями сохранится в выходные. В субботу наиболее интенсивные дожди ожидаются на юго-востоке, а в воскресенье и понедельник — в горах, при этом в южной половине в начале следующей недели начнет распространяться теплая воздушная масса, которая обеспечит там интенсивный прогрев — до 27 градусов.