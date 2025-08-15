В Иркутском районе обнаружили овощи с запрещенными пестицидами

Проверка хозяйств Иркутского района выявила нарушения при выращивании овощей. Как сообщили КП-Иркутск в Управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия, специалисты взяли пробы продукции и обнаружили в тепличных огурцах запрещенный пестицид боскалид, который нельзя использовать в закрытом грунте.
— В огурцах с открытых грядок нашли процимидон — это вещество вообще не разрешено применять в России. А в помидорах обнаружили пираклостробин, который запрещено использовать для этой культуры, — рассказывают в пресс-службе Управления.
Сейчас против нарушителей уже начата административная проверка. Вся информация передана в Роспотребнадзор, чтобы опасные овощи не попали на прилавки и не навредили людям.
